Новости » Политика
Арабы с территорий ремонтировали сверхсекретную базу ЦАХАЛа
27.07.2023 09:06 Аркадий Бочаровский

Арабы с территорий ремонтировали сверхсекретную базу ЦАХАЛа

  
Корреспондент 14-го канала израильского ТВ Халаль Битон сообщил о новом провале в работе министерства обороны.

Арабы - жители Палестинской автономии пришли на ремонт засекреченной базы в центре Израиля.

На прошлой неделе на базе спецподразделения проводился ремонт, который осуществляли арабские жители Палестинской автономии из района Иерихона.

Пока рабочие занимались обустройством территории базы, бойцов попросили закрыться в  помещении, опасаясь их последующего разоблачения.

Источник в подразделении заявил: "Это - секретная база, расположенная в сложном районе, нет никаких причин для того, чтобы они работали здесь в данный момент. Бойцы не должны испытывать страх и переживать, что их личность будет раскрыта".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы