Арабы с территорий ремонтировали сверхсекретную базу ЦАХАЛа
Корреспондент 14-го канала израильского ТВ Халаль Битон сообщил о новом провале в работе министерства обороны.
Арабы - жители Палестинской автономии пришли на ремонт засекреченной базы в центре Израиля.
На прошлой неделе на базе спецподразделения проводился ремонт, который осуществляли арабские жители Палестинской автономии из района Иерихона.
Пока рабочие занимались обустройством территории базы, бойцов попросили закрыться в помещении, опасаясь их последующего разоблачения.
Источник в подразделении заявил: "Это - секретная база, расположенная в сложном районе, нет никаких причин для того, чтобы они работали здесь в данный момент. Бойцы не должны испытывать страх и переживать, что их личность будет раскрыта".