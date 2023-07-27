



Арабы с территорий ремонтировали сверхсекретную базу ЦАХАЛа



Корреспондент 14-го канала израильского ТВ Халаль Битон сообщил о новом провале в работе министерства обороны.



Арабы - жители Палестинской автономии пришли на ремонт засекреченной базы в центре Израиля.



На прошлой неделе на базе спецподразделения проводился ремонт, который осуществляли арабские жители Палестинской автономии из района Иерихона.



Пока рабочие занимались обустройством территории базы, бойцов попросили закрыться в помещении, опасаясь их последующего разоблачения.



Источник в подразделении заявил: "Это - секретная база, расположенная в сложном районе, нет никаких причин для того, чтобы они работали здесь в данный момент. Бойцы не должны испытывать страх и переживать, что их личность будет раскрыта".