



Арабский курс возвращается: Лула уволил посла Бразилии в Израиле

Новый президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва уволил посла в Израиле Жерсона Менандро Гарсия де Фрейтаса, назначенного его предшественником Жаиром Болсонару.



По данным Ynet, отстранение дипломата от должности может указывать на изменение политики Бразилии в отношении Израиля.



Ранее новый министр иностранных дел Мауро Виейра сказал, что при левом правительстве Лулы Бразилия "будет сотрудничать с арабскими странами, прежде всего с ПА". Помимо дипломата в Израиле страна уволила своего посла в Вашингтоне.



Болсонару назначил Менандро в попытке углубить военные связи с Израилем. Также он объявлял о намерении перенести посольство Бразилии из Тель-Авива в Иерусалим, однако этот шаг не был реализован.