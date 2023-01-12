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Арабский курс возвращается: Лула уволил посла Бразилии в Израиле
12.01.2023 16:40 Алина Груднева

Арабский курс возвращается: Лула уволил посла Бразилии в Израиле

Новый президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва уволил посла в Израиле Жерсона Менандро Гарсия де Фрейтаса, назначенного его предшественником Жаиром Болсонару.

По данным Ynet, отстранение дипломата от должности может указывать на изменение политики Бразилии в отношении Израиля.

Ранее новый министр иностранных дел Мауро Виейра сказал, что при левом правительстве Лулы Бразилия "будет сотрудничать с арабскими странами, прежде всего с ПА". Помимо дипломата в Израиле страна уволила своего посла в Вашингтоне.

Болсонару назначил Менандро в попытке углубить военные связи с Израилем. Также он объявлял о намерении перенести посольство Бразилии из Тель-Авива в Иерусалим, однако этот шаг не был реализован.

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