



Арабские страны бойкотировали встречу ЛАГ в Ливии

Ведущие арабские страны бойкотировали встречу Лиги арабских государств, организованную в воскресенье в Ливии, поскольку правительству в Триполи не хватает легитимности.



Об этом сообщает The Media Line



В частности, из 22 государств-членов, лишь пять прислали своих министров иностранных дел. Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ не прислали даже послов.

Генсек ЛАГ Ахмед Абуль-Гейт тоже не присутствовал на встрече, за что представитель ливийского правительства Мохамед Хаммуда обвинил его в предвзятом отношении к государству-члену.



По словам главы МИД Наджлы Мангуш, бойкот заседания является частью попыток некоторых стран "подавить желание ливийцев превратить арабскую солидарность в реальность".