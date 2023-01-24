Арабские страны бойкотировали встречу ЛАГ в Ливии
Ведущие арабские страны бойкотировали встречу Лиги арабских государств, организованную в воскресенье в Ливии, поскольку правительству в Триполи не хватает легитимности.
Об этом сообщает The Media Line
В частности, из 22 государств-членов, лишь пять прислали своих министров иностранных дел. Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ не прислали даже послов.
Генсек ЛАГ Ахмед Абуль-Гейт тоже не присутствовал на встрече, за что представитель ливийского правительства Мохамед Хаммуда обвинил его в предвзятом отношении к государству-члену.
По словам главы МИД Наджлы Мангуш, бойкот заседания является частью попыток некоторых стран "подавить желание ливийцев превратить арабскую солидарность в реальность".