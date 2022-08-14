



Арабские СМИ заявили о ранении Бен-Гвира во время теракта в Иерусалиме

В арабских СМИ опубликовали информацию, якобы член Кнессета Оцма Иехудит Итамар Бен-Гвир был ранен во время ночной стрельбы в Иерусалиме.



В партии уже ответили на эти сообщения.



"Это фальшивая новость. Депутата Бен-Гвира прошлой ночью не было в районе Стены Плача", - заявили в Оцма Иехудит.



Также сам Бен-Гвир сегодня утром прокомментировал нападение.



"Мы должны проснуться. Если мы не будем решительно бороться с терроризмом и не раздавим террористов, терроризм будет только усиливаться, а расплачиваться за это придется кровью. Террористы заслуживают смертной казни, потому что террористы не имеют права жить в тюрьме. Пришло также время развязать руки полиции и солдатам, раздать лицензии на оружие каждому водителю автобуса, ветеранам и учащимся иешивы", — сказал он.