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Арабские министры призвали ООН принять меры против "провокаций" на Храмовой горе
05.01.2023 18:17 Евгения Маркова

Арабские министры призвали ООН принять меры против "провокаций" на Храмовой горе

Министры иностранных дел Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов, Алжира, Саудовской Аравии, Палестинской автономии, Катара, Египта и Марокко собрались виртуально и выступили с совместным заявлением, осуждающим недавний визит министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору.

В заявлении министры "самым решительным образом осудили" визит Бен-Гвира, который они назвали "неприемлемым нарушением" и "опасной эскалацией".

Они призвали Совет Безопасности ООН, который соберется сегодня по этому вопросу, "немедленно приступить к работе", чтобы пресечь подобные ​​действия.

Министры также призвали Израиль не предпринимать никаких "провокационных шагов" в Иерусалиме, которые "угрожают безопасности и стабильности в регионе".

 

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