



Арабские министры призвали ООН принять меры против "провокаций" на Храмовой горе

Министры иностранных дел Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов, Алжира, Саудовской Аравии, Палестинской автономии, Катара, Египта и Марокко собрались виртуально и выступили с совместным заявлением, осуждающим недавний визит министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору.



В заявлении министры "самым решительным образом осудили" визит Бен-Гвира, который они назвали "неприемлемым нарушением" и "опасной эскалацией".



Они призвали Совет Безопасности ООН, который соберется сегодня по этому вопросу, "немедленно приступить к работе", чтобы пресечь подобные ​​действия.



Министры также призвали Израиль не предпринимать никаких "провокационных шагов" в Иерусалиме, которые "угрожают безопасности и стабильности в регионе".



