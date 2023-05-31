



Арабские лидеры провели сидячую акцию протеста против роста преступности

Некоторые официальные лица и представители арабского населения Израиля провели во вторник демонстрацию в Иерусалиме против преступности, распространившейся в их общинах, и призвали правительство повысить безопасность. Около 50 действующих и бывших членов парламента, а также муниципальные представители и их еврейские сторонники собрались в понедельник в палатке перед офисом премьер-министра Биньямина Нетаниягу для сидячей забастовки.



Мохаммед Бараке, бывший член Кнессета, возглавляющий Высший комитет по делам арабского меньшинства в Израиле, организовавшую протест, заявил, что выступает против “распространения преступности”.



“Вряд ли хоть один день проходит без выстрелов, ранений или убийств”, – сказал он. “Вместо того, чтобы работать над развитием наших городов и общества, мы думаем о том, как безопасно выбраться из наших домов”.



Согласно экспертным данным, за последние два десятилетия арабские банды накопили большое количество незаконного оружия и занимаются торговлей наркотиками, оружием и людьми, проституцией, вымогательством и отмыванием денег. Израильтяне-арабы, потомки палестинцев, которые остались на своей земле после создания Израиля в 1948 году и составляют около 20 процентов населения страны, уже давно жалуются на дискриминацию и бездействие полиции против насилия и преступности в своих общинах.



Бараке обвинил израильские власти в ответственности за “катастрофу”, потому что у самой арабской общины нет “права арестовывать и преследовать преступников или конфисковывать оружие”.



“Тысячи раненых, и никто об этом не говорит”, – отметил специалист по криминологии неправительственного Центра по борьбе с насилием и преступностью Махмуд Нассар.



На парламентской дискуссии об арабской преступности в понедельник Нетаниягу пригласил арабских законодателей в свой офис, чтобы обсудить ситуацию.



“Я слышу ваш призыв к усилению присутствия полиции и конфискации оружия”, – сказал он. “Нам придется действовать на многих фронтах, и мне нужна ваша помощь и сотрудничество”.