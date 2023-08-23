



Арабские лидеры: израильская полиция должна брать пример с палестинской



На следующее утро после бойни в Абу-Санане, в ходе которой были убиты четыре человека, лидеры арабской общественности обвиняют полицию и правительство в том, что они не делают достаточно, чтобы остановить нарастающую волну насилия.



"Нам нужны не хорошие манеры, не обсуждение насилия в обществе, а способность и воля государства победить преступность. Карта преступных организаций известна государству, полиции и правительству, я требую, чтобы полиция была полицией, а государство - государством. Эта карта лежит перед начальниками полиции уже много лет. Они ничего не делают", - заявил бывший депутат Кнессета Мухаммад Бараке в интервью радио 103FM.



"Я бы сказал, что преступники сегодня чувствуют себя абсолютно свободно, что они могут делать все, что хотят, без наказания и преследования. ШАБАК не занимается искоренением преступности в еврейском обществе, я не хочу, чтобы ШАБАК входил в нашу жизнь. Как минимум, израильская полиция должна быть похожа на палестинскую полицию. Или государство будет государством, а полиция - полицией, или нам разрешат самим создать собственную полицию или полицейскую систему, или мы пригласим палестинскую полицию. Я думаю, что есть те, кто потирает руки от удовольствия, когда узнает об убийстве то тут, то там”, - обвинил Бараке.



“Каждый, кто нарушает закон, будет наказан". Самое простое", - добавил Бараке. "Мы говорим об известной карте преступлений. Это менее одного процента общества. Проблема в том, чтобы перекрыть потоки оружия, и арестовать руководителей криминальных организаций. Зачем нужны административные аресты? Здесь все предельно ясно. Полиция должна брать пример с палестинской полиции. Это провал государства, и нечего возлагать вину на жертву. Мы - общество, которое истекает кровью из-за израильского правительства".