



Арабские города и предприятия проведут забастовку против волны криминала

Муниципальные лидеры арабского сообщества призвали 5 сентября провести всеобщую забастовку и создать комитет по чрезвычайным ситуациям для борьбы с непрекращающейся волной преступности, унесшей жизни более 160 членов общины в этом году.



В заявлении, сделанном 3 сентября, Национальный комитет глав арабских местных властей и Высший арабский мониторинговый комитет обвинили израильское правительство в волне убийств в арабской общине и в пренебрежении интересами арабо-израильских граждан. В запланированной забастовке будут участвовать местные власти, предприятия и учебные заведения, которые будут работать только часть утра. Школьники также присоединятся к бастующим в колоннах протеста.



Объявление о забастовке было сделано после похорон в воскресенье высокопоставленного имама, который был застрелен в Кафр-Каре 2 сентября, всего через два дня после двойного убийства в арабском городе. Многие общественные лидеры обвиняют полицию, которая ”не смогла расправиться с влиятельными преступными группировками и игнорирует насилие”. Они также указывают на пренебрежение и дискриминацию со стороны государственных учреждений как на основную причину проблемы.