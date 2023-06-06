



Арабские фракции требуют у Нетаниягу упразднить Национальную гвардию

Арабская фракция обнародовала документ с 12 требованиями перед вчерашней встречей с премьер-министром Биньямином Нетаниягу для обсуждения борьбы с преступностью в арабском обществе.



Арабские партии потребовали, в частности, создания министерского комитета по борьбе с преступностью во главе с премьер-министром, назначения руководителя проекта, упразднения национальной гвардии и плана по борьбе с вымогательством. В документе также отмечается, что тот факт, что министр Итамар Бен-Гвир отвечает за решение этого вопроса, является "препятствием" для борьбы.



В РААМ объявили, что будут бойкотировать встречу, которую созвал премьер-министр. "Мы не верим Нетаниягу", - заявили в партии.



Председатель РААМ Мансур Аббас сказал: "Существуют разногласия по поводу того, что хорошо для арабского общества. Фракция решила не участвовать во встрече. Во-первых, мы хотим получить ответ на документ с требованиями, после чего мы можем встретиться с Нетаниягу. Сначала нужно принять решение кабинета министров и сформировать комитет, а затем мы встретимся".



Аббас добавил: "Мы до сих пор не услышали ни слова о том, что намерен предложить премьер-министр. Не так давно мы принимали Нетаниягу в комитете по искоренению преступности. Он приехал на полтора часа и не выполнил ни одного из своих обещаний".



Аббас также прокомментировал предложение Бен-Гвира назначить руководителя проекта и сказал: "Это должен быть руководитель проекта, который понимает арабское общество, а не кто-то точно такой же, как Бен-Гвир".



Председатель Хадаш-Таал Айман Удэ приветствовал решение о назначении руководителя проекта по решению проблемы насилия в арабском обществе, но также сказал, что это должно быть сделано без участия Бен-Гвира. "Мы абсолютно не верим расисту Бен-Гвиру, и правительство с нормальным управлением давно бы его уволило", - сказал Удэ.



Согласно документу, представленному фракциями, в 2023 году было убито 90 арабов, среди которых 83 были гражданами Израиля. Шесть жертв были женщинами, а семь - жителями Восточного Иерусалима.



В документе также говорится: "Наряду с болезненной гибелью людей, необходимо также отметить тысячи раненых, чьи жизни были разрушены и которые вместе со своими семьями были приговорены к долгим годам реабилитации, ежедневные перестрелки в арабских городах и деревнях, из-за которых многие теряют сон, прежде всего детей и младенцев, которые считают, что другой реальности не существует, явление рэкета, которое раздулось до размеров государственной чумы, разрушает мир многих семей и против их воли ставит их перед невозможным выбором между жизнью и достойной жизнью. "



В число 12 требований входит представление широкомасштабного решения проблем, связанных с планированием и строительством в арабском секторе, отмена планов по формированию национальной гвардии и создание уставного агентства по борьбе с организованной преступностью.



Арабские фракции потребовали от Нетаниягу разработать "упорядоченный план по защите арабских мэров и предотвращению кооптации тендеров организованной преступностью в местных органах власти в преддверии муниципальных выборов. Должна быть программа, которая обеспечит защиту мэров, находящихся под угрозой, и остановит захват организованной преступностью тендеров в местных органах власти".

