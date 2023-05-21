



Арабы севера Израиля начали сотрудничать с полицией



Портал ynet сообщает об "явлении, которое воодушевляет полицию". В последнее время в полицию Северного округа поступило множество звонков в режиме реального времени о случаях стрельбы в различных городах и поселках. В некоторых случаях арабские жители сообщали о подозреваемых, намеревавшихся стрелять по домам, автомобилям и людям, а в одном они даже поймали подозреваемого, который был замешан в попытке двойного убийства мужчины и его 10-летнего племянника - и дело дошло до предъявления ему обвинения.



Полиция не связывает свои надежды только с сообщениями жителей, но воодушевлена ими и считает, что они могут помочь остановить непрекращающуюся волну убийств в арабском обществе.



В беседах с Ynet жители севера рассказали, что "в последние месяцы в полицию поступали звонки о вооруженных людях - и полиция прибывала в нужное время и ловила преступников. Не нужно бояться, а стараться сотрудничать с полицией и сообщать ей о любом человеке, который пытается причинить вред гражданским лицам и имуществу".



Например, сотрудники полиции Северного округа, работавшие в деревне Эйн Махал, получили сообщение от жителей о том, что слышат выстрелы. Полицейские прибыли в один из кварталов, опознали водителя скутера и еще одного человека, который вызвал у них подозрение. Они не реагировали на призывы полицейских остановиться, попытались скрыться с места происшествия и столкнулись с автомобилем.



Один из подозреваемых был вооружен винтовкой М-16, которую он направил на полицейских, которые в ответ открыли огонь, и он получил ранение средней тяжести. Подозреваемые, жители Наора (19 лет) и Умм Эль Фахам (23 года), были арестованы, а их оружие изъято. Жители, находившиеся там, приветствовали полицейских: "Мы очень ценим их прибытие на место происшествия. Они прибыли быстро, без всякой координации, и поймали подозреваемых, несмотря на опасность. Это полицейские, которые заслуживают всяческой признательности и уважения".



Случай в Эйн-Махале не уникален. Полтора месяца назад в Дейр-эль-Асад трое подозреваемых планировали убить жителя деревни и его 10-летнего племянника - и один из них, Ибрагим Тарабия из Сахнина, был пойман жителями, которые немедленно сообщили в полицию. Через некоторое время он был арестован, а позже ему было предъявлено обвинение. "Мы не боялись их. Подозреваемый, который хотел навредить людям, должен был быть арестован", - говорят жители, - "Полиция прибыла вовремя, и сотрудники отлично справились со своей работой вплоть до предъявления обвинения".



Прокуратура Хайфы представила в окружной суд города обвинительное заключение против 21-летнего обвиняемого в двух попытках убийства. Согласно обвинению, обвиняемый и еще двое, личность которых неизвестна, ехали на машине в сторону заявителя "с целью его убийства", и для осуществления своего плана трое вооружились по меньшей мере двумя пистолетами, масками, чтобы скрыть лицо, сменной одеждой, горючим материалом и перчатками.