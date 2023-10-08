



“Апологеты ХАМАСа”: демократы призвали к прекращению огня, но не осудили террор

Члены крайне левого “отряда” законодателей-демократов опубликовали в субботу, 7 октября, заявления относительно массированной террористической атаки ХАМАСа на Израиль, однако в этих пресс-релизах вина за большую часть агрессии возлагается на еврейское государство.



Крайне левая член Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес (демократ от Нью-Йорка) опубликовала заявление о продолжающейся войне, в котором она пропагандировала идею “цикла насилия”.



Примечательно, что в заголовке пресс-релиза говорится о “насилии” в Израиле, а не прямо упоминается террор ХАМАСа. Хотя Окасио-Кортес признала роль ХАМАСа в нападении, в своем заявлении она говорит о “продолжающемся угнетении и оккупации” в регионе и призвала к прекращению огня.



“Апологет ХАМАСа просит о “прекращении огня” после того, как одна сторона начала массированную террористическую атаку. Хорошая попытка”, – написала член Палаты представителей Нэнси Мейс (республиканец от Южной Каролины) в ответ на заявление Окасио-Кортес.



Член Палаты представителей палестинского происхождения Рашида Тлаиб (демократ от Мичигана) до сих пор не прокомментировала вторжение ХАМАСа на территорию и интенсивные бомбардировки южных населенных пунктов Израиля, в результате которых погибло по меньшей мере 600 израильтян.



“Я осуждаю ужасающие действия, которые мы наблюдаем сегодня в Израиле против детей, женщин, пожилых людей и безоружных людей, которых убивает и берет в заложники ХАМАС”, – написала член палаты представителей Ильхан Омар (демократ от Миннесоты), который имеет долгую историю антисемитских и антиизраильских заявлений.



“Такое бессмысленное насилие будет лишь повторять цикл взад и вперед, который мы видели, и мы не можем позволить, чтобы он продолжался. Нам необходимо призвать к деэскалации и прекращению огня. Я буду продолжать выступать за мир и справедливость на всем Ближнем Востоке”.



Заявление Омар не осуждает агрессию ХАМАС против израильских войск, и это упущение было отмечено консервативным комментатором Джоном Хассоном.

“Обратите внимание, что она осуждает только действия против «детей, женщин, пожилых людей и безоружных”, – написал Хэссон в ответ на комментарий Омара. “Она подразумевает, что атаковать / убивать силы ЦАХАЛа – это нормально”.