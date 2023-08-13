



“Апартеид в Иудее и Самарии похож на нацизм” – бывший командующий ЦАХАЛа

Бывший глава Северного командования ЦАХАЛа Амирам Левин заявил, что в течение последних 57 лет в Иудее и Самарии существовал “абсолютный апартеид” , во время интервью радио “Решет Бет” 13 августа.



“Нетаниягу проницателен и всегда был проницательным, но он поражен возбужденным против него делом, и слишком долгие годы у власти сделали свое дело. Не впадет в грех гордыни тот, кто не окружен подхалимами вместо серьезных людей, которые дали бы ему реальную картину”, – сказал Левин.



"Его слабостью воспользовалась преступная группировка, люди, которые даже не понимают, что такое демократия. Они пришли из Иудеи и Самарии. 57 лет там нет демократии. Там абсолютный апартеид. Армия обороны Израиля против своей воли вынуждена обеспечивать там суверенитет, стоит в стороне, наблюдает за разгулом поселенцев и начинает участвовать в военных преступлениях. Вы увидите улицы, по которым арабы не могут ходить, как это произошло в Германии”, – продолжил он.



“Мне не жаль палестинцев, мне жаль нас. Мы убиваем себя изнутри. Биби здесь потерпел неудачу. Он поставил на ключевые посты преступников и уклонистов, которые в цивилизованной стране сидели бы за решеткой”, – заключил Левин.



Левин служил в ЦАХАЛе с 1965 по 1998 год, начав военную карьеру с десантника и закончив главой Северного командования. Левин также был заместителем главы Моссада.