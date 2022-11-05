



"Антисионистские поклонники мессианизма создадут государство Галахи"

Депутат от партии Мерец, бывший замначальника Генштаба ЦАХАЛа Яир Голан предупредил народ Израиля о грядущих глобальных изменениях.



Голан пишет: “Через мгновение осядет пыль выборов, новый Кнессет будет приведен к присяге, будут произнесены вступительные речи и сделано групповое фото с президентом. Через мгновение мы забудем, но на самом деле это невозможно ни забыть, ни подавить, ни игнорировать.



В предстоящем Кнессете Израиля будут заседать поклонники мессианизма, антисионисты, которые видят в светской власти не более чем осла Мессии, которые полны решимости, в гораздо большей степени, чем мы себе представляем, создать в Земле Израиля государство Галахи от моря до реки.



Через мгновение министр внутренних дел, и министр юстиции, и министр внутренней безопасности, и министр образования (именно эти министры определяют наше будущее) поклянутся, что коррупция может стать их наименее серьезной добродетелью. Через мгновение мы оставим важную сферу нашей жизни в руках осужденного сторонника террористической организации, имеющего восемь судимостей, сорок три обвинительных заключения, эпатажного популиста, чья слава - защита молодежи холмов и еврейских террористов



….Через мгновение перед половиной граждан Израиля встанет вопрос, что делать дальше, и ответ должен быть один - мы будем бороться. Мы будем бороться за наш дом везде где возможно. Мы будем создавать ассоциации и собирать ресурсы. Мы будем готовить партии и вербовать сторонников. Мы обойдем все дискриминационные ограничения, мы будем проводить демонстрации везде, где только возможно, мы не уступим ни миллиметра на территории сионистского Израиля, служащего прямому пути, стремящегося к безопасности и миру, требующего лучшего, работающего для всех своих граждан в духе Декларации независимости”.