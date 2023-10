Антисионистская группа протеста перекрыла центральный вокзал Нью-Йорка

Управление транспортных перевозок Нью-Йорка заявило, что нью-йоркский вокзал Grand Central Terminal закрыт в связи с демонстрацией, призывающей к прекращению огня в войне между Израилем и правящей в Газе террористической группировкой ХАМАС.



На фотографиях с вокзала видно, как полиция задерживает многочисленных демонстрантов, одетых в черные футболки с лозунгами "Евреи говорят о прекращении огня сейчас". Акция протеста была организована антисионистской группой "Еврейский голос за мир".





New York: Hunderte Menschen protestieren mit einem Sit-in an der Grand Central Station und fordern einen #Waffenstillstand in #Gaza/#Israel



Sie machen auf die aktuelle israelische Bombardierung ganzer Viertel im Gazastreifen aufmerksam.#CeaseFireInGaza pic.twitter.com/oMh1GlN5ly