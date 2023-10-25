



Антисемиты не смогут получить немецкое гражданство по новому закону – министр

Закон, находящийся на рассмотрении немецкого парламента, будет означать, что люди, совершившие антисемитские действия, никогда не смогут получить гражданство. Об этом заявила в среду, 25 октября, министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер.



"Наш проект нового закона о гражданстве, который мы сейчас обсудим в Бундестаге, предусматривает четкое исключение антисемитов, которые не могут получить немецкое гражданство в соответствии с новым законом", – заявила Фаэзер в заявлении, опубликованном после ее встречи с послом Израиля в Германии.



Она добавила, что власти Германии "чрезвычайно бдительны" в отношении сторонников палестинской исламистской группировки ХАМАС в Германии, заявив, что любой такой человек будет "привлекаться к ответственности по всей строгости закона".