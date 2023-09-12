



Антисемитский выпад Путина лишил Чубайса дара речи

Экс-руководитель администрации президента России Анатолий Чубай лишился дара речи из-за антисемитского выпада Владимира Путина в свой адрес.



За комментарием к нему обратились журналисты прокремлевского информационного агентства ТАСС.



"Я бы не хотел комментировать ничего из сказанного", — ответил Чубайс.



Ранее Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке прокомментировал "какую-то фотографию", сказав, что Чубайс "удрал" в Израиль, а на фото он уже "не Анатолий Борисович, а Мойша Израилевич какой-то".