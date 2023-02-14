



Антироссийская коалиция растет: минобороны Украины о результатах "Рамштайна"

В Брюсселе 14 февраля прошла встреча министров обороны стран НАТО в формате "Рамштайн". Глава украинского оборонного ведомства доволен заседанием. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.



Также Алексей Резников встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, обсудив системное взаимодействие Украины с альянсом.

"Поблагодарил господина Столтенберга за его последовательную позицию в поддержке Украины. Россия официально признана наиболее значительной и прямой угрозой странам НАТО. Украинские воины сегодня на поле боя защищают всю Европу. Ими восторгается весь мир", – заявил министр.



Резников добавил, что в прошлом году Украина “присоединилась к НАТО де-факто”, а сейчас он делает все, чтобы “это произошло де-юре”.

Министр обороны рассказал, что очень доволен сегодняшним заседанием в формате "Рамштайн".



“Сегодня во время заседания за этим большим столом было 54 делегации, то есть антикремлевская коалиция растет. Я четко услышал послание от всех – полная поддержка Украины до победы на поле боя”,– заявил чиновник.



Он добавил, что “во время заседания основными были слова – скорость, своевременность и стабильность помощи”. По словам министра, сейчас самое важное – обеспечение ВСУ всем необходимым и обучение подразделений работе с техникой, поступающей от союзников. По словам Резникова, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина должна победить. Также важные слова о скорости снабжения оружием прозвучали от Столтенберга.



"Когда кто-то начинает говорить о рисках от поставок помощи для Украины, на самом деле в этом контексте существует только один риск – если зло победит. Это был бы очень показательный пример для других тоталитарных режимов", – отметил глава оборонного ведомства.



По его мнению, мир должен помочь Украине победить в этой войне ради мира и безопасности, являющихся общим интересом.



Во время заседания объявили отдельный доклад о транспарентности, прозрачности и подотчетности в использовании западной военной помощи.



"Ни в одном из обществ не должны возникать сомнения в том, что все поставленное ими оружие используется на поле боя. Сегодня был объявлен доклад, в том числе по поводу проверок по тем современным натовским системам, которые мы применяем", – добавил министр.



Украина пригласила любую страну приехать и проверить любое подразделения, где находится оружие их страны.



"Единственное ограничение – это правила безопасности, готовы ли они приехать, например, на поле боя. Если нет, то мы готовы давать им любые документы", – объяснил Резников.

