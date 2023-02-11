



Антиправительственная демонстрация: протестующие перекрыли шоссе в Тель-Авиве





В субботу вечером тысячи людей вышли на демонстрацию возле правительственного комплекса в Тель-Авиве против запланированной судебной реформы.

Как и две недели назад после теракта в Неве-Яакове в Иерусалиме, демонстрация открылась минутой молчания в ознаменование пятничного тарана в Иерусалиме. После выступлений протестующие вышли на шоссе Аялон и перекрыли дорогу.



Бывший министр Ципи Ливини заявила: “На прошлой неделе государство продолжило стремиться к разрушению израильской демократии и голосовать за него. Наша борьба должна стать сильнее, поскольку нет ничего более правильного”.



Демонстрации также проходят в разных местах по всей стране. В Кфар-Сабе около 20 тысяч демонстрантов вышли на митинг на центральной площади города.



Депутат Кнессета Гидеон Саар выступил на мероприятии, заявив: “Гордость нашего демократического режима заключается в том, что одним из его институтов является сильная судебная система. Они нападают на это историческое достижение”.



“На наших глазах коррупционеры нападают на генерального прокурора. Я обращаюсь к премьер-министру Нетаниягу: вы проезжаете мимо знака “Вход запрещен”. Отпустите демократический режим”, – добавил депутат.

