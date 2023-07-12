



AnonymousSudan – российский хакерская группировка, выдающая себя за исламистскую

Исламистская хакерская группа AnonymousSudan на самом деле может быть российской организацией, действующей в интересах правительства РФ. Об этом сообщили Bloomberg эксперты по кибербезопасности.



AnonymousSudan утверждает, что его целью является проведение кибератак из Африки против других стран “в защиту угнетенных мусульман по всему миру”. Однако эксперты в области кибербезопасности, как сообщает Bloomberg, предполагают, что группа не является тем, за что себя выдает. Вместо этого, как предполагают эксперты, группа хактивистов фактически базируется в России и действует в интересах российского правительства.



Bloomberg приводит слова начальника штаба Check Point Джила Мессинга, о том, что “хакерская группа предприняла сотни кибератак против многочисленных израильских целей, включая СМИ, правительство и армию, а также университеты, банки, коммуникационные и технологические компании”. По информации эксперта, хакерская группа также нацелилась на электронные системы предупреждения о приближающихся ракетных обстрелах в сторону Израиля.



Согласно данным издания, кибератаки со стороны группы “хактивистов” против Израиля участились после того, как появились новости о том, что Израиль отправил Украине передовые радиолокационные системы. Кроме того их действия против Израиля, были особенно мощными и совершенными, чем предыдущие кибератаки, с которыми столкнулось еврейское государство.



“Фактически кибератаки со стороны группы коррелируют с геополитическими вспышками” в странах, настроенных против России”, – отмечает издание.



Кроме того, AnonymousSudan высказался в поддержку российского правительства.



“Российская армия должна подавить это восстание”, – написала группа в Telegram во время мятежа Пригожина.



“AnonymousSudan – это российская информационная операция, цель которой – использовать свои исламские полномочия, чтобы выступать за более тесное сотрудничество между Россией и исламским миром”, – считает Маттиас Волен, эксперт по анализу киберугроз из Стокгольма. “Они всегда утверждают, что Россия – друг мусульман, подчеркивая идею о том, что Запад и ислам – враги, а Россия – друг ислама”.



AnonymousSudan неоднократно опровергала утверждения о том, что это российская группа, утверждая действует “не в интересах России, просто интересы России и мусульманского мира совпадают”.

