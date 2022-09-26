



Анкара работает над возможностью переговоров между Зеленским и Путиным

Анкара продолжает прилагать усилия для начала дипломатических переговоров о прекращении войны между президентами России и Украины.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Daily Sabah.

"В войне нет победителя. Чтобы закончить эту войну, скорее всего, придется вернуться за стол переговоров, как только обе стороны это осознают. Должен быть справедливый мир, особенно для Украины. Оккупированные территории - это территория Украины", - подчеркнул он.

По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, лидеров, "которые хотят продолжения войны", также надо "убедить".

"Мы не теряем надежды и продолжим наши усилия. Наш президент продолжит контакты с Путиным и Зеленским, чтобы обеспечить принятие решений на уровне лидеров. Весь мир платит цену войны", - подчеркнул Чавушоглу.