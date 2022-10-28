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Анкара поздравила Израиль и Ливан | Фото: МИД Израиля
28.10.2022 11:55 Алина Груднева

Анкара поздравила Израиль и Ливан

Министерство иностранных дел Турции приветствовало подписание соглашения о демаркации морских границ между Израилем и Ливаном.

 
По данным МИД, эта сделка и может стать "хорошим примером" для Средиземноморского региона, "особенно для киприотов-турок и греков".
 
"Мы приветствуем подписание соглашения между Ливаном и Израилем при посредничестве США в результате непрямых переговоров. Мы надеемся, что это соглашение будет способствовать миру и стабильности в восточном Средиземноморье, которое уже столкнулось с рядом проблем", — сказано в заявлении.

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