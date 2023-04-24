Новости » Политика
Angel. Омер Бар-Лев стал главным пекарем
24.04.2023 10:08 Аркадий Бочаровский

Angel. Омер Бар-Лев стал главным пекарем


Компания по производству хлебобулочных изделий  Angel объявила на Тель-Авивской фондовой бирже, что бывший министр внутренней безопасности Амар Бар Лев назначен председателем совета директоров компании.

Бар Лев занимал пост министра внутренней безопасности от партии Авода в правительстве Беннета-Лапида и был одним из лидеров Аводы. На праймериз партии перед выборами он был выбран на нереальное девятое место.

До работы в Кнессете Бар Лев занимал должность директора в компании Orbit. Следует отметить, что рыночная стоимость компании Angel составляет примерно 204 миллиона шекелей.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы