



Angel. Омер Бар-Лев стал главным пекарем



Компания по производству хлебобулочных изделий Angel объявила на Тель-Авивской фондовой бирже, что бывший министр внутренней безопасности Амар Бар Лев назначен председателем совета директоров компании.



Бар Лев занимал пост министра внутренней безопасности от партии Авода в правительстве Беннета-Лапида и был одним из лидеров Аводы. На праймериз партии перед выборами он был выбран на нереальное девятое место.



До работы в Кнессете Бар Лев занимал должность директора в компании Orbit. Следует отметить, что рыночная стоимость компании Angel составляет примерно 204 миллиона шекелей.



