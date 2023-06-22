



Анегби встретился с помощником главы Госдепа: что обсуждали

Глава совета по национальной безопасности Цахи Анегби встретился с помощником госсекретаря США Барбарой Лиф.



Их встреча состоялась в четверг, 22 июня, в Иерусалиме



Лиф выразила соболезнования от имени администрации президента США Джо Байдена народу Израиля в связи с терактом возле поселения Эли, в результате которого погибли четыре человека.



Стороны в ходе переговоров обсудили способы предотвращения дальнейшей эскалации в регионе после недавних террористических актов и усилия по расширению действия Соглашений Авраама.

