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Анегби встретился с помощником главы Госдепа: что обсуждали
22.06.2023 16:14 Алина Груднева

Анегби встретился с помощником главы Госдепа: что обсуждали

Глава совета по национальной безопасности Цахи Анегби встретился с помощником госсекретаря США Барбарой Лиф.

Их встреча состоялась в четверг, 22 июня, в Иерусалиме

Лиф выразила соболезнования от имени администрации президента США Джо Байдена народу Израиля в связи с терактом возле поселения Эли, в результате которого погибли четыре человека.

Стороны в ходе переговоров обсудили способы предотвращения дальнейшей эскалации в регионе после недавних террористических актов и усилия по расширению действия Соглашений Авраама.
 

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