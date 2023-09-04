



Анегби в интервью 12 каналу: Протесты против реформ предотвратили диктатуру

В анонсе интервью 12-го канала советник по национальной безопасности Израиля Цахи Анегби заявил, что был "очень удивлен" реакцией общественности на правительственный план судебной реформы.



"Поэтому я был очень рад, когда понял, что мрачные прогнозы протестующих просто не оправдаются. Чему, я уверен, рады и они", – сказал Анегби.



На вопрос интервьюера, о каких прогнозах он говорит, советник ответил, что "мы двигались к диктатуре".



Когда интервьюер предположил, что это произошло из-за протестов, Анегби ответил: "Именно так. Протестное движение стало наиболее эффективным фактором, остановившим первоначальные планы судебной реформы. Это факт".



Из смонтированного анонса не ясна точная позиция Анегби, который является давним членом партии "Ликуд" и союзником премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



Анегби пока не прокомментировал анонс своего интервью.