



Анегби предостерег Иран: не стоит переходить красную черту

Израиль не был удивлен, узнав о новом подземном ядерном объекте в Иране, который, вероятно, является неуязвимым для американских бомб.



Такое заявление на Герцлийской конференции сделал советник по нацбезопасности Цахи Анегби, сделав предупреждение Исламской Республике.



"Это, конечно, ограничивает возможности для нападения, но нет такого места, куда нельзя было бы добраться", - подчеркнул он.



По словам Анегби, Израиль предпочел бы остановить Иран при помощи ядерной сделки, а не посредством военных действий. Тем не менее, Иерусалим примет любые меры в случае необходимости. Он добавил, что Израиль и США согласны в своей решимости помешать Ирану получить ядерное оружие.



"Мы посылаем сигнал Ирану. Если вы перейдете красную черту, цена, которую вы заплатите как режим и страна, — будет такой, какую вы бы не захотели заплатить. Потому будьте осторожны", - сказал он.



Анегби пояснил, что красной линией станет тот случай, когда Израиль определит, что Иран приблизился "к точке невозврата".