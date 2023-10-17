



Анегби о заложниках и послании Байдена террористам: мы не одиноки

Глава Совета национальной безопасности Цахи Анегби заверил, что вопрос об освобождении пленных, удерживаемых ХАМАСом, является главным приоритетом для Израиля и находится в центре дискуссий с мировыми лидерами.



Данные о том, ведутся ли переговоры на эту тему с террористами, он не стал ни опровергать, ни отрицать. По словам Анегби, ХАМАС всячески пытается помешать жителям Газы эвакуироваться на юг, используя мирное население в качестве живого щита.



Он также выразил благодарность президенту США Джо Байдену за его поддержку и помощь со стороны Вашингтона.



"У наших берегов находится авианосец ВМС США. Байден разъяснил нашим врагам, что США вмешаются, если еще кто-нибудь вздумает ввязаться в войну. Мы не одиноки. ЦАХАЛ уничтожит каждого члена ХАМАСа, принимавшего участие в кровавой резне на юге Израиля 7 октября: Мы найдем их и убьем", - подытожил он.