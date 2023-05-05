



Анегби: надеемся на прорыв в отношениях между Израилем и Саудовской Аравией

Глава Совета нацбезопасности Израиля Цахи Анегби надеется на скорый прорыв в вопросе о нормализации отношений с Саудовской Аравией.



Об этом он объявил в интервью 13-му каналу.



Таким образом он упомянул запланированный визит американского коллеги Джейка Салливана в Саудовскую Аравию.



"Он едет на встречу с наследным принцем Салманом. Надеемся, что будет прорыв", - сказал Анегби.



По его словам, заявление советника Белого Дома по нацбезопасности об усилиях, предпринимаемых Вашингтоном для нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, "очень радует".



"Важно то, что США возглавляют процесс присоединения Саудовской Аравии к соглашениям Авраама. Если это произойдет, то это будет исторический, драматический и поворотный момент, который изменит всю карту Ближнего Востока, изолирует Иран, создаст легитимность для любой арабской страны, имеющей связи с Западом, для объединения с Израилем. Чего хотят саудовцы, так это выгоды от США, как и остальные страны, подписавшие Соглашения Авраама", - подчеркнул он.