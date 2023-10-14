



Анегби: Цель Израиля – вывести Газу из-под контроля ХАМАСа

Глава Совета национальной безопасности Цахи Анегби подтвердил, что военная цель правительства состоит в том, чтобы Газу из-под военного и политического контроля ХАМАСа, но отказался подробно рассказать о запланированных шагах в этом отношении.



Отвечая на вопрос об израильских планах альтернативного контроля над Газой, Анегби ответил The Times of Israel следующее: “Мы не можем через вас сообщать врагу о том, что происходит, мы можем сказать ХАМАСу, что ему запрещено быть сувереном в Газе”.



Анегби рассказал, что на заседании Кабинета министров правительство одобрило план “уничтожения” ХАМАСа.



“ХАМАС не будет правителем и сувереном в Газе после войны”, – отметил он.