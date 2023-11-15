



Андрей Ермак анонсировал возможное открытие аэропорта

Андрей Ермак, руководитель ОП Украины во время своей поездки в США, выступая в Институте Хадсона анонсировал возможное открытие одного из аэропортов Украины для гражданских полетов.



“Усиление ПВО станет залогом восстановления. Для восстановления Украины нужен надежный зонтик. В частности, ее усиление позволит нам снова открыть один из аэропортов Украины. Мы уже работаем над этим с нашими партнерами. Это признак того, что близится переломный момент в войне. Следующий год станет решающим в этом отношении”, - заявил Ермак.

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По сути никаких более конкретных временных рамок или города, где это могло бы быть. Однако было четко понятно, что речь идет о гражданском аэропорте.



