



Анатолий Чубайс покинул Израиль

В аэропорту Бен-Гурион заметили Анатолия Чубайса, который со своей супругой Авдотьей Смирновой ждал своей очереди, чтобы покинуть Израиль. Об этом сообщает Леонид Невзин.



Напоминаем, что после начала масштабного вторжения России в Украину, бывший российский чиновник и один из богатейших людей России, выехал за границу, оказавшись, в итоге, в Израиле.



Впрочем, текущая ситуация в Израиле заставила российского политика вновь искать новое убежище в одной из цивилизованных стран мира.

