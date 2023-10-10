Полиция опубликовала имена еще четырех погибших офицеров полиции
Новости » Политика
Анатолий Чубайс покинул Израиль
10.10.2023 12:16 Анатолий Кравченко

Анатолий Чубайс покинул Израиль

В аэропорту Бен-Гурион заметили Анатолия Чубайса, который со своей супругой Авдотьей Смирновой ждал своей очереди, чтобы покинуть Израиль. Об этом сообщает Леонид Невзин.

Напоминаем, что после начала масштабного вторжения России в Украину, бывший российский чиновник и один из богатейших людей России, выехал за границу, оказавшись, в итоге, в Израиле.

Впрочем, текущая ситуация в Израиле заставила российского политика вновь искать новое убежище в одной из цивилизованных стран мира.
 



 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы