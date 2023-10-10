Анатолий Чубайс покинул Израиль
В аэропорту Бен-Гурион заметили Анатолия Чубайса, который со своей супругой Авдотьей Смирновой ждал своей очереди, чтобы покинуть Израиль. Об этом сообщает Леонид Невзин.
Напоминаем, что после начала масштабного вторжения России в Украину, бывший российский чиновник и один из богатейших людей России, выехал за границу, оказавшись, в итоге, в Израиле.
Впрочем, текущая ситуация в Израиле заставила российского политика вновь искать новое убежище в одной из цивилизованных стран мира.
И тут под жопой загорелось, пора смываться. А зря, мог бы мужиком себя хоть раз проявить. Тем более, не резервист, а на пистолет или охрану, наверное, деньги есть? Но уезжай, в любом случае. Где Чубайс, там беда. И не возвращайся. pic.twitter.com/SLGRx3biFU— Leonid Nevzlin (@Nevzlin) October 9, 2023