



Аналитики рассказали, зачем в Москве на крышах установили ПВО

На московских крышах власти РФ установили системы противовоздушной обороны.



В американском Институте изучения войны (ISW) считают, что Кремль, таким образом, хочет создать подстрекательские образы, чтобы показать россиянам непосредственную опасность, которую для них несет война в Украине.



Аналитики не думают, что Украина нацелится на российскую столицу. Уточняется, что ПВО на крыше здания министерства обороны России может быть игрой напоказ, чтобы подготовить информационное пространство внутри РФ к затяжной войне и дальнейшим жертвам.