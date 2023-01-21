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Аналитики рассказали, зачем в Москве на крышах установили ПВО
21.01.2023 07:58 Алина Груднева

Аналитики рассказали, зачем в Москве на крышах установили ПВО

На московских крышах власти РФ установили системы противовоздушной обороны.

В американском Институте изучения войны (ISW) считают, что Кремль, таким образом, хочет создать подстрекательские образы, чтобы показать россиянам непосредственную опасность, которую для них несет война в Украине.

Аналитики не думают, что Украина нацелится на российскую столицу. Уточняется, что ПВО на крыше здания министерства обороны России может быть игрой напоказ, чтобы подготовить информационное пространство внутри РФ к затяжной войне и дальнейшим жертвам.

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