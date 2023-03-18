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Аналитики: политика Сербии о "смягчении" санкций против РФ изменилась
18.03.2023 13:40 Алина Груднева

Аналитики: политика Сербии о "смягчении" санкций против РФ изменилась

Сербская политики относительно антироссийских санкций изменилась, из-за трудных экономических обстоятельств.

Такое мнение выразили аналитики в американском Институте изучения войны.

Президент Сербии Александр Вучич отказался давать обещание о том, что его страна "не будет вводить" европейские санкции против РФ.

"Я лучше знаю, когда мы находимся в безвыходной ситуации и когда нам нужно будет изменить политику", - подчеркнул Вучич.

Министр экономики Сербии Раде Баста призвал правительство ввести санкции против России и заявил, что страна платит высокую цену за то, что не сделала этого 14 марта.

По данным ISW, ранее Politico сообщало, что Вучич пересматривает тесные связи Сербии с Россией, подстегиваемые продолжающейся вербовкой и подрывной деятельностью ЧВК "Вагнер" в его стране.
 

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