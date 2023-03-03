



Аналитики ISW выяснили цель ядерных угроз РФ

Цель ядерных угроз, которые постоянно звучат со стороны Российской Федерации, – замедлить помощь Украине. То есть, своим шантажом Россия пытается использовать страх Запада перед ядерной эскалацией как раз для снижения темпов военной поддержки Украины. Это касается и решения о приостановлении участия РФ в договоре о ядерных вооружениях.



Такой вывод сделали аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете.



Эксперты отметили, что 2 марта на саммите G20 в Индии государственный секретарь США Энтони Блинкен коротко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым о приостановлении РФ Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.



Американский чиновник заявил, что США готовы сотрудничать с Россией в сфере контроля над стратегическими ядерными вооружениями независимо от статуса войны в Украине и отношений между странами.



Блинкен призвал Россию прекратить войну в Украине, сесть за стол переговоров и освободить задержанного гражданина США Пола Вилана. Вместе с тем, в ISW считают, что надежды на содержательные дискуссии по возобновлению действия этого договора с Россией напрасны.



"Очень вероятно, что Кремль использует страх перед ядерной эскалацией и приостановкой участия РФ в договоре в надежде сдержать поддержку Украины со стороны Запада и замедлить обещанную западную военную помощь. Как и раньше, крайне маловероятно, что Кремль применит ядерное оружие, но регулярно выступает с малоправдоподобными угрозами ядерной эскалации, пытаясь запугать Запад", – отмечают аналитики ISW.



Напомним, 21 февраля во время обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин прибег к ядерным угрозам и заявил о приостановке участия России в ДСНВ.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг решение РФ назвал таким, которое демонтирует всю архитектуру контроля над вооружениями. А глава Госдепа США Энтони Блинкен и вовсе заявил: решение России по ДСНВ – безответственное.

