



Аналатики: РФ готовится к "выборам" на захваченных территориях Украины

Российские войска готовят захваченные украинские территории к проведению "российских выборов".



К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны.



По мнению ISW, РФ планирует провести на захваченных территориях свои "региональные выборы" 10 сентября.



В сводке также сказано, что российские войска продолжают наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, а также наземные атаки вдоль линии фронта в Донецкой области.



Более того, по словам аналитиков, Кремль продолжает усиливать государственный контроль над российской оборонно-промышленной базой.



