Аналатики: РФ готовится к "выборам" на захваченных территориях Украины
Российские войска готовят захваченные украинские территории к проведению "российских выборов".
К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны.
По мнению ISW, РФ планирует провести на захваченных территориях свои "региональные выборы" 10 сентября.
В сводке также сказано, что российские войска продолжают наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, а также наземные атаки вдоль линии фронта в Донецкой области.
Более того, по словам аналитиков, Кремль продолжает усиливать государственный контроль над российской оборонно-промышленной базой.