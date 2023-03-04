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Аналатики: РФ готовится к "выборам" на захваченных территориях Украины
04.03.2023 12:40 Алина Груднева

Аналатики: РФ готовится к "выборам" на захваченных территориях Украины

Российские войска готовят захваченные украинские территории к проведению "российских выборов".

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны.

По мнению ISW, РФ планирует провести на захваченных территориях свои "региональные выборы" 10 сентября.

В сводке также сказано, что российские войска продолжают наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, а также наземные атаки вдоль линии фронта в Донецкой области.

Более того, по словам аналитиков, Кремль продолжает усиливать государственный контроль над российской оборонно-промышленной базой.

 

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