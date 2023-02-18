



Давид Амсалем отказывается предоставлять информацию о своем состоянии

Депутат Давид Амсалем вскоре будет назначен министром в 37-м правительстве Израиля, он будет работать в качестве дополнительного министра в министерстве юстиции и будет участвовать в продвижении правовой революции, продвигаемой коалицией. Однако, по информации интеренте-ресурса shakuf, у Амсалема есть долг перед обществом: он до сих пор не представил отчет о капитале, как того требует закон, по окончании своего срока в 35-м правительстве.



В ноябре 2022 года стало известно, что министр Амсалем является одним из министров, которые до сих пор не представили государственному аудитору отчеты о своем состоянии, как этого требует закон. В правилах предотвращения конфликта интересов министров и заместителей министров, установленных правительством и основанных на рекомендациях доклада Комитета Ашера от 1977 года, было определено, что премьер-министр, министры правительства и их заместители обязаны представлять государственному аудитору ежегодный отчет о капитале. Цель - проследить за развитием их активов и капитала и убедиться, что они не злоупотребляли своим государственным положением для того, чтобы положить деньги себе в карман.



Амсалем закончил работу в качестве министра в Национальном цифровом министерстве 13 июня 2021 года, и, как и другие министры 35-го правительства, он был обязан представить отчет о капитале в течение 60 дней после окончания первого года своего срока или после окончания срока полномочий. Он не сделал этого до сих пор. Другие министры в этом правительстве, не предоставившие отчета - Зеэв Элькин, Яков Авитан и Рафи Перец.



Декларация должна включать следующие данные: (1) капитал, активы, права и обязательства, которыми министр и члены его семьи располагают на конец данного года или на конец срока полномочий; (2) источники дохода министра и членов его семьи за тот же год или период и суммы доходов из каждого источника. Цель этих деклараций состоит в том, чтобы Государственный контролер мог проверить возможность отступления министров от правил, а при подозрении на преступления он имеет право передать дело Генеральному прокурору.