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Амсалем: в стране царит анархия
15.04.2023 20:36 Алина Груднева

Амсалем: в стране царит анархия

Член "Ликуда" Давид Амсалем призвал предать суду председателя БАГАЦа Эстер Хайют и экс-председателя БАГАЦа Аарона Барака.

В интервью 12-му каналу он обвинил их в "попытке государственного переворота".

"То, что произошло в Израиле за последние 3 месяца, — это попытка государственного переворота, начатая Аароном Бараком. Он и Хайют должны предстать перед судом за это", — сказал Амсалем.

По его словам, в стране на сегодняшний день "царит анархия", из-за чего необходимо создать специальную комиссию, которая займется расследованием.
 

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