



Амсалем: в стране царит анархия

Член "Ликуда" Давид Амсалем призвал предать суду председателя БАГАЦа Эстер Хайют и экс-председателя БАГАЦа Аарона Барака.



В интервью 12-му каналу он обвинил их в "попытке государственного переворота".



"То, что произошло в Израиле за последние 3 месяца, — это попытка государственного переворота, начатая Аароном Бараком. Он и Хайют должны предстать перед судом за это", — сказал Амсалем.



По его словам, в стране на сегодняшний день "царит анархия", из-за чего необходимо создать специальную комиссию, которая займется расследованием.

