



Амсалем - Шабтаю: Мы создадим комиссию, людей накажут, не будь одним из них



Депутат Ликуда Давид Амсалем подверг резкой критике поведение полиции в ходе протестов против правовой реформы и даже направил угрожающее послание начальнику полиции, Яакову Шабтаю.



"Придет день, не за горами, мы создадим комиссию по расследованию всего, что произошло здесь за последний период, за последние два месяца. Вы увидите, сколько людей здесь будет допрошено с предупреждением и привлечено к ответственности. Я вам советую, не будьте в их числе. Вы несете ответственность, это ваша смена", - сказал он.

