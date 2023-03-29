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Амсалем отказывается от места в Кнессете: его заменит Авихай Боарон
29.03.2023 15:42 Ирина Демьянова

Амсалем отказывается от места в Кнессете: его заменит Авихай Боарон

На следующий день после приведения к присяге в качестве министра депутат Кнессета от “Ликуда” Давид Амсалем уходит в отставку в соответствии с так называемым норвежским законом.

Амсалем будет вторым министром в Министерстве юстиции, а также министром регионального сотрудничества и связным между правительством и Кнессетом.

ообщается, что он уже давно обладает влиянием в Кнессете, временами сбивая с толку премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Его место в Кнессете займет член “Ликуда“ Авихай Боарон.
 

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