



Амсалем отказывается от места в Кнессете: его заменит Авихай Боарон

На следующий день после приведения к присяге в качестве министра депутат Кнессета от “Ликуда” Давид Амсалем уходит в отставку в соответствии с так называемым норвежским законом.



Амсалем будет вторым министром в Министерстве юстиции, а также министром регионального сотрудничества и связным между правительством и Кнессетом.



ообщается, что он уже давно обладает влиянием в Кнессете, временами сбивая с толку премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



Его место в Кнессете займет член “Ликуда“ Авихай Боарон.

