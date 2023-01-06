



Амсалем обвинил Нетаниягу в расизме

Депутат Кнессета от "Ликуд" Давид Амсалем резко раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



Это произошло в пятницу, 6 января, на встрече с активистами в Маале-Адумим.



Амсалем, в частности, обвинил Нетаниягу "в расизме" по отношению к марокканцам из-за того, что тот не дал ему место в правительстве. Депутат считает, что такое решение премьер принял якобы из-за его происхождения.



"Неблагодарный. Давид Амсалем не будет унижен никем и никогда", - сказал он активистам.

