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Амсалем обвинил Нетаниягу в расизме
06.01.2023 14:30 Алина Груднева

Амсалем обвинил Нетаниягу в расизме

Депутат Кнессета от "Ликуд" Давид Амсалем резко раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Это произошло в пятницу, 6 января, на встрече с активистами в Маале-Адумим.

Амсалем, в частности, обвинил Нетаниягу "в расизме" по отношению к марокканцам из-за того, что тот не дал ему место в правительстве. Депутат считает, что такое решение премьер принял якобы из-за его происхождения. 

"Неблагодарный. Давид Амсалем не будет унижен никем и никогда", - сказал он активистам.
 

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