Амсалем обвинил Нетаниягу в расизме
Депутат Кнессета от "Ликуд" Давид Амсалем резко раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаниягу.
Это произошло в пятницу, 6 января, на встрече с активистами в Маале-Адумим.
Амсалем, в частности, обвинил Нетаниягу "в расизме" по отношению к марокканцам из-за того, что тот не дал ему место в правительстве. Депутат считает, что такое решение премьер принял якобы из-за его происхождения.
"Неблагодарный. Давид Амсалем не будет унижен никем и никогда", - сказал он активистам.
אמסלם תוקף את נתניהו: "כפוי טובה, אותנו הספרדים לא ישפילו" | צפו@SuleimanMas1 @shemeshmicha pic.twitter.com/SlcEKSqTdv— כאן חדשות (@kann_news) January 6, 2023