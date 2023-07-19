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Амсалем: Бахарав-Миара - самый опасный человек в Израиле
19.07.2023 14:36 Алина Груднева

Амсалем: Бахарав-Миара - самый опасный человек в Израиле

Министр Давид Амсалем резко высказался относительно юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара.

Соответствующее заявление он сделал на пленуме Кнессета 19 июля.

"На мой взгляд, на сегодняшний день она является самым опасным человеком в Израиле. На практике, в ЦАХАЛе идет бунт, а юридический советник правительства ничего не видит и не слышит", - сказал он.

По словам Амсалема, аналогичная ситуация была 18 июля, когда протестующие против правовой реформы заблокировали дороги и нарушили движение поездов, а Бахарав-Миара все равно "ничего не видит".

"Мы должны были свергнуть Бахарава-Миара еще вчера. Это наносит ущерб национальной безопасности. На мой взгляд, эта дама представляет реальную опасность для стабильности демократического Израиля", - добавил он.

Слова Амсалема вызвали возмущение со стороны оппозиции. Председатель "Махане-Мамлахти" Бени Ганц даже призвал министра уйти в отставку.
 

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