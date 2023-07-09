



Амсалем атаковал юридического советника, БАГАЦ и требует арестовать Эхуда Барака



Министр регионального сотрудничества Давид ( Амсалем (Ликуд) назвал юридического советника правительства Гали Бахарав-Миару "непригодной для этой должности".



Выступая в вечернем шоу 12-го канала, Амсалем сказал: "Она не подходит на эту должность и никогда не подходила. Я думаю, что если у нее есть хоть капля самоуважения, она должна сдать ключи от своего кабинета и уйти домой". Он добавил, что если бы это зависело от него, то она была бы уволена в момент приведения к присяге нового правительства.



Закон о юридических советниках имеет решающее значение, добавил он.



"Я считаю, что народ выбрал правительство, чтобы править и руководить, чего не было уже 75 лет. В Ликуде мы не можем назначить [неизбранного] чиновника и не можем принять решение. Три с половиной месяца я пытаюсь назначить генерального директора, но господин Гиль Лимон не дает мне этого сделать", - сказал он.



Лимон является заместителем юридического советника по государственно-административному праву.



По словам Амсалем, лидеры протеста организовали "массовые беспорядки" в стране в течение последних шести месяцев, в то время как начальник полиции Тель-Авива Ами Эшед отказался заниматься этой проблемой.

На этой неделе Эшед объявил о своей отставке, сказав, что его переводят с этой должности из-за того, что политикам не нравится его мягкий подход к демонстрантам, что привело к спонтанным массовым протестам и перекрытию шоссе Аялон в Тель-Авиве на несколько часов.



"Нет никакой разведки, никаких арестов в ночи [протестов], никаких расследований в отношении [бывшего председателя Верховного суда] Аарона Барака или Эхуда Барака. Вам больно? Протестуйте - так же, как люди протестовали с момента создания государства. Но зачем устраивать беспорядки? Это беззаконие", - сказал он, добавив: "Эхуд Барак, по моему мнению, давно должен был быть в комнате для допросов".



"В стране нет человека, который бы так не думал, включая его самого. Но он знает, что никто этого не сделает, потому что он выше закона", - утверждает Амсалем.

