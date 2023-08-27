



AM:PM. Конфликты интересов будущего главы БАГАЦа



Известный израильский журналист Кальман Либескинд опубликовал большое расследование о будущем президенте БАГАЦа Ицхаке Амите.



Судья БАГАЦа Ицхак Амит участвовал в рассмотрении серии дел, в которых компании, в которых его брат и шурин занимают руководящие должности, имели значительные финансовые интересы. Судья выносил решения по этим делам несмотря на то, что эти компании фигурируют в его списке самоотводов из-за конфликта интересов.



Судья Ицхак Амит, если не случится ничего непредвиденного, станет следующим председателем Верховного суда в октябре текущего года.



Около трех лет назад, после серии опубликованных каналом КАН расследований о конфликте интересов некоторых судей БАГАЦа, в том числе и председателя уважаемой организации, президент БАГАЦа Эстер Хают решила публично обнародовать список конфликтов интересов судей Верховного суда - то есть тех адвокатов и участников судебных тяжб, дела которых по разным причинам запрещено обсуждать тем или иным судьям. Ознакомление с этим документом показывает, что у некоторых судей этот список длинный, а у некоторых - короткий.



Например, у судьи Йехиэля Кошера есть 123 индивида и предприятия, дела которых ему запрещено обсуждать. У судьи Амита, напротив, таких всего два: Банк Бейнлеуми компания Дор Алон. Брат судьи Амита, Дов Голдфренд, уже несколько десятилетий занимает руководящие посты в Бейнлеуми. Он руководил бухгалтерией банка, был вице-президентом банка, занимал пост генерального директора Банка Поалей Агудат Исраэль, принадлежащего Бейнлеуми, а в последние годы является членом правления Бейнлеуми. Что касается компании Дор Алон, то ее председателем является шурин Ицхака Амита Исраэль Янив. До этого он в течение многих лет занимал пост ее генерального директора, а в общей сложности занимал руководящие должности в компании более двух десятилетий.



Амит, как видно из списка рассмотренных им дел, не считается с конфликтами интересов, на которые он сам и указал. Он обсуждает судебные процессы против банка и судебные процессы банка против других. Он обсуждает технические вопросы, а также вопросы, имеющие большое финансовое влияние на банк. Иногда он присоединяется к решениям членов своей команды, а иногда сам пишет мотивированное решение. Так он поступал в 2010 году. Делал он это и в последние годы - в 2019, 2021 и 2022 годах, когда его брат вошел в совет директоров банка.



В одном из случаев, просто для примера, Амит рассматривал коллективный иск, поданный против пяти банков, включая Бейнлеуми, на сумму 219 млн. шекелей. Иск был подан из-за того, что банки дискриминируют студентов старших курсов на основании по возрасту, когда предоставляют льготы только молодым студентам. Иск был отвергнут.



Амит не должен участвовать в рассмотрении заниматься делами компании Дор Алон, поскольку сегодня ее председателем является его шурин Исраэль Янив, который уже более двух десятилетий занимает в ней очень высокие посты. Дор Алон владеет сетью супермаркетов AM:PM с 2006 года. Сеть AM:PM насчитывает 44 филиала, большинство из которых находятся в Тель-Авиве. Эти филиалы открыты в шабат, и поэтому Дор Алон был крайне заинтересован в том, разрешат ли супермаркетам открываться в шабат. Именно поэтому компания находилась в самом центре так называемого “скандала киосков” - открытия ряда магазинов в Тель-Авиве в шабат.



Когда в один прекрасный момент решение министра внутренних дел Гидеона Саара помешало открытию магазинов в субботу, газета The Marker сообщила, что "AM:PM - одна из главных жертв указа Саара, поскольку 33 из 45 филиалов сети находятся в Тель-Авиве. По оценкам, объем продаж AM:PM в выходные дни на 20% выше, чем в будние дни".



В итоге вопрос был вынесен на очередное обсуждение в Верховном суде в расширенном составе семи судей. В этой специфической процедуре сеть AM:PM не принимала формального участия, но, как отмечалось в ее собственных отчетах, решение по иску имело для нее значительные финансовые последствия. Было настолько ясно, о чем идет речь, что председатель Мириам Наор открыла оглашение вердикта, пояснив, что подоплека всей этой процедуры кроется в том же самом процессе, в котором противостояли Коби Бремер и владельцы киосков, а также муниципалитет Тель-Авива, AM:PM и некоторые другие.



Ицхак Амит почему-то не счел нужным дать себе самоотвод от участия в этом процессе, который, как уже говорилось, согласно отчетам, подписанным его шурином, и о которых знали все газеты, имел большое влияние на Дор Алон, делами которого ему нельзя заниматься.

В конце концов пять судей приняли решение в пользу открытия супермаркетов в шабат, двое - против. Ицхак Амит был в числе сторонников открытия.



Комментарий судьи Амита в отношении публикации об AM:PM: "На момент вынесения решения шурин судьи Амита занимал пост председателя правления компании. У судьи не было никаких мотивов, поскольку Дор Алон и AM:PM не являлись сторонами судебного разбирательства. В любом случае, согласно нормативам, существует обязанность судьи присутствовать в суде, учитывая, что это важный вопрос, который касается других предприятий и бизнесов".



