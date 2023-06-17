



Амос Ядлин: положение Израиля в мире в большой опасности

Бывший глава АМАН генерал-майор в отставке Амос Ядлин раскритиковал продвижение плана правовой реформы правительством.



По данным Ynet, такое заявление он сделал на культурном мероприятии.



По его словам, на сегодняшний день мир относится к Израилю как к стране, "которая сошла с рельсов".



"Наше геополитическое и стратегическое положение в большой опасности. Пока Нетаниягу занят правовой реформой с Беном-Гвиром и Смотричем, это может повлиять на наше положение в мире", - предупреждает он.