Новости » Политика
амос ядлин
17.06.2023 14:23 Алина Груднева

Амос Ядлин: положение Израиля в мире в большой опасности

Бывший глава АМАН генерал-майор в отставке Амос Ядлин раскритиковал продвижение плана правовой реформы правительством.

По данным Ynet, такое заявление он сделал на культурном мероприятии.

По его словам, на сегодняшний день мир относится к Израилю как к стране, "которая сошла с рельсов".

"Наше геополитическое и стратегическое положение в большой опасности. Пока Нетаниягу занят правовой реформой с Беном-Гвиром и Смотричем, это может повлиять на наше положение в мире", - предупреждает он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы