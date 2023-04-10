



Амос Гилад: враги "протирают глаза, не веря", что реформа вредит сдерживанию

Бывший высокопоставленный военный и чиновник министерства обороны заявил в воскресенье, что враги Израиля "протирают глаза в недоумении" по поводу того, что план правительственных реформ причиняет ущерб безопасности Еврейского Государства.



В статье, опубликованной на новостном сайте Channel 12, генерал-майор в отставке Амос Гилад сказал, что волна ракетных и террористических атак, с которыми Израиль столкнулся в последние дни из Ливана, Сирии, Газы, Иудеи и Самарии, была напрямую связана со спорными усилиями по правовой реформе.



Планы жесткой коалиции премьер-министра Биньямина Нетаниягу спровоцировали массовые демонстрации на фоне резкой общественной критики, растущей волны возражений со стороны ведущих общественных деятелей, включая президента, юристов и бизнес-лидеров, и, что особенно важно, угроз со стороны военных пропустить учения или службу в знак протеста.



"Предыстория жестоких атак из Ливана, Сирии, Газы и террористических атак на Западном берегу коренится в ослаблении сдерживания Израиля", — сказал Гилад. — "Несмотря на то, что Израиль находится на пике своей военной, дипломатической, экономической и стратегической мощи, восприятие его мощи уменьшилось после объявления правительством о планах по пересмотру судебно-правовой системы".



"Это профессиональное суждение проистекает из того факта, что наши главные враги во главе с Ираном и "Хизбаллой" ранее были впечатлены общей мощью Израиля", — сказал Гилад, который с 2003 до 2017 года занимал пост главы Бюро по военно-политическим вопросам Министерства обороны.



Правительственные планы по изменению баланса сил в государственной системе власти вызвали глубокий раскол в обществе и ожесточенные протесты, ослабление экономики и серьезные трещины в нашем стратегическом союзе с Соединенными Штатами", — сказал Гилад.



"Все это вместе с накаленной атмосферой и ухудшением отношений с палестинцами заставило Иран и "Хизбаллу" недоверчиво протереть глаза и задаться вопросом, не решил ли Израиль покончить жизнь самоубийством или ослабить себя, что полностью противоречит оправданному образу израильской мощи, которая прогнозировалась до сих пор", — добавил он.



Гилад предупредил, что "Иран и "Хизбалла", вероятно, активизируют свои попытки провокаций или совершат атаки, исходя из предположения, что Израиль без всякой логической причины намеренно ослабил себя".



На вопрос , как страна может восстановить свое сдерживание и показать истинный образ своей силы, Гидал ответил, что "есть одно простое решение — положить конец правовой революции, которая все больше превращается в стратегическую угрозу национальной безопасности Израиля".



"Если этот зловещий план, который собирается взять нас под контроль, не будет остановлен, мы столкнемся с растущими испытаниями нашей национальной безопасности в целом и в военной сфере в частности", — сказал он.



До прихода в министерство обороны Гилад занимал ряд руководящих должностей в ЦАХАЛе, в том числе возглавлял знаменитый исследовательский отдел военной разведки, был представителем ЦАХАЛа и военным секретарем премьер-министра.

