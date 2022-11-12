



Амос Гилад видит в возможном назначении Смотрича "крупную катастрофу"

Бывший высокопоставленный военный и чиновник министерства обороны Амос Гилад ожидает "крупной катастрофы", если Бецалель Смотрич будет назначен министром обороны Израиля.



The Times of Israel сообщает, что Гилад выразил обеспокоенность по поводу пригодности Смотрича для этой роли из-за "его идеологии и ультраправой активности".



"Этот человек был арестован во время действий по поджогу шоссе Аялон или других террористических атак", - заявил Гилад, имея в виду утверждения о том, что депутат планировал напасть на автомобилистов на главной магистрали в знак протеста против размежевания.



Гилад продолжил: "Если он нарушит хрупкий баланс в Самарии, это дестабилизирует отношения со странами региона. Это именно то, чего хочет Яхья Синвар. Если Смотрич реализует свою идеологию - я ожидаю крупной катастрофы".