



Амос Гилад: Если Смотрич станет министром обороны, будет “огромная катастрофа”

В субботу генерал-майор в отставке Амос Гилад, возглавлявший отдел безопасности и дипломатии министерства обороны предупредил о “чудовищной катастрофе”, если лидер “Религиозного сионизма” Бецалель Смотрич станет министром обороны.



“Говорят, что есть лидеры, которые стали более умеренными. Смотрич, к его чести, идеалист. Если он реализует свои планы, я предсказываю огромную катастрофу”, – сказал Гилад.



“Если он нарушит хрупкий баланс в Самарии, это испортит отношения со странами региона. Именно этого хочет лидер ХАМАСа Яхья Синвар. Многое зависит от Иудеи и Самарии. Чтобы ЦАХАЛ преуспел в выполнении этих задач, здесь должно быть тихо”, – добавил генерал-майор.