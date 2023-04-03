



Amnesty Israel призывает к независимому расследованию смерти бедуина

Amnesty International Israel призвала в воскресенье провести независимое расследование без участия полиции в связи со смертью бедуина Мохаммеда Эласиби, который был убит на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима.



Организация заявила, что они “крайне сомневаются в версии инцидента израильской полиции“ и что расследование должно проводиться «за пределами отдела внутренних расследований полиции”.



Организация отмечает свое недоверие к агентству, ссылаясь на расследование, проведенное Израильской ассоциацией гражданских прав двумя годами ранее, в котором говорится, что “30% жалоб закрываются после недостаточного “первоначального рассмотрения”.



Полиция утверждает, что они застрелили Эласиби в целях самообороны после того, как он начал применять к ним насилие. Следы ДНК Эласиби были также обнаружены на огнестрельном оружии, принадлежавшем полицейскому, убившему его.



Тем не менее, Amnesty Israel заявляет, что инцидент не был заснят на камеру, что необычно, поскольку “район подключен к сети камер наблюдения, а у полицейских есть нательные камеры, но, по словам полиции, инцидент произошел в “мертвой зоне“.



“Это удивительно удобная версия для полиции, — сказал Гил Неве, представитель Amnesty Israel. - Когда это нужно израильской полиции и израильским властям, в восточном Иерусалиме нет “мертвых зон“, есть только мертвые палестинцы“. Неве также заявил, что заявления израильской полиции в СМИ “кажутся противоречащими друг другу по ряду пунктов“.



“Они также звучат неровно, отрепетировано и очень интеллектуально, включая использование термина “террорист“ десятки раз“, — продолжил Нив.



Директор отдела программ Amnesty International Israel докторр Ярив Мохар заявил, что организация “призывает все соответствующие стороны не принимать позицию полиции такой, какая она есть, а потребовать проведения независимого и всестороннего расследования для изучения серьезного события“.

