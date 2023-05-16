



Amnesty International осуждает "массовые казни": Китай и Иран возглавляют список

Согласно отчету Amnesty International, опубликованному во вторник, в прошлом году число казненных людей по всему миру достигло 883, что является самым высоким показателем с 2017 года. В отчете осуждаются, в частности, Ближний Восток и Северная Африка.



По данным глобального правозащитного наблюдателя, показатель 2022 года для 20 стран, где, как известно, казнили людей, на 53% больше, чем за предыдущие 12 месяцев.



Он не включает "тысячи" заключенных, тайно казненных в Китае, но учитывает "ошеломляющую" казнь 81 человека, казненных за один день в Саудовской Аравии.



Считается, что Китай лидирует в ужасном рейтинге, опередив Иран (576 казней), Саудовскую Аравию (196 — самый высокий показатель за 30 лет), Египет (24) и США (18).



Смертная казнь также широко применяется в Северной Корее и Вьетнаме, но, как и в случае с Китаем, цифры там остаются "окутанными тайной", говорится в годовом отчете Amnesty International.



По данным отчета, страны Ближнего Востока и Северной Африки виновны в санкционированных государством "массовых убийствах", особенно в Саудовской Аравии, Иране и Египте.



В то время как официальные репрессии против инакомыслия были одним из факторов роста, почти 40 процентов всех известных казней были за преступления, связанные с наркотиками, в том числе 11 в Сингапуре, говорится в отчете.



Это нарушает международное право и права человека, которые разрешают казни только за преступления, связанные с умышленным убийством, по мнению Amnesty International.



"Важно отметить, что часто люди из неблагополучных семей несоразмерно страдают от этого жестокого наказания", — сказала генеральный секретарь Amnesty International Агнес Калламар.



"Пришло время правительствам и ООН усилить давление на тех, кто несет ответственность за эти вопиющие нарушения прав человека, и обеспечить соблюдение международных гарантий", — сказала она.



Однако Amnesty International также обнаружила "проблеск надежды" в шести странах, частично или полностью отменивших смертную казнь в прошлом году.



Это были Центральноафриканская Республика, Экваториальная Гвинея, Казахстан, Папуа-Новая Гвинея, Сьерра-Леоне и Замбия.



"Жестокие действия таких стран, как Иран, Саудовская Аравия, а также Китай, Северная Корея и Вьетнам, сейчас находятся в меньшинстве. Эти страны должны срочно начать идти в ногу со временем, защищать права человека и вершить правосудие, а не казнить людей", — сказала в заключение Калламар.

