



Amnesty International осуждает “израильскую систему апартеида”

Amnesty International заявила в своем годовом отчете во вторник, что решительная реакция западных стран на российское вторжение в Украину резко контрастирует с отсутствием значимых действий в отношении серьезных нарушений прав человека со стороны Израиля.



Сообщается, что “обнаружено, что двойные стандарты и неадекватная реакция на нарушения прав человека, происходящие во всем мире, подпитывают безнаказанность и нестабильность, включая оглушительное молчание в отношении прав человека в Саудовской Аравии, бездействие в отношении Египта и отказ противостоять израильской системе апартеида против палестинцев“.



В отчете говорится, что 2022 год стал одним из самых смертоносных за всю историю наблюдений для палестинцев в Иудее и Самарии: по меньшей мере 151 человек, в том числе много детей, были убиты ЦАХАЛом.



“Израильские власти продолжали выгонять палестинцев из их домов, и правительство разрабатывает планы по радикальному расширению незаконных поселений в Иудеи и Самарии, — говорится в сообщении. - Вместо того, чтобы требовать положить конец израильской системе апартеида, многие западные правительства предпочли нападать на тех, кто ее осуждает“.



В отчете правозащитной организации говорится, что вторжение показывает, что международная система не готова справляться с глобальными кризисами.



“Страны применяли права человека в каждом конкретном случае, демонстрируя вопиющее лицемерие и двойные стандарты. Государства не могут в одну минуту критиковать нарушения прав человека, а в следующую потворствовать аналогичным нарушениям в других странах только потому, что на карту поставлены их интересы. Это бессовестно и подрывает всю основу всеобщих прав человека“, — сказала Калламар.







