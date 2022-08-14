



Amnesty International инициировала проверку отчета о ВСУ независимыми экспертами

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) заявила, что отчет проверят независимые эксперты и этот процесс уже инициирован на "международном уровне".



Речь идет о проверке процессов и решений, которые легли в основу документа. Также будут проверены проведенные исследования, процесс подготовки материала, и юридический и политический анализ отчета.



"Мы хотим понять, что именно пошло не так и почему, чтобы извлечь уроки и улучшить нашу работу в области прав человека", - заявили в AI, осудив при этом "инструментализацию прессрелиза российскими властями".

