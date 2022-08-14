Новости » Политика
Amnesty International инициировала проверку отчета о ВСУ независимыми экспертами
14.08.2022 15:57 Евгения Маркова

Amnesty International инициировала проверку отчета о ВСУ независимыми экспертами

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) заявила, что отчет проверят независимые эксперты и этот процесс уже инициирован на "международном уровне".

Речь идет о проверке процессов и решений, которые легли в основу документа. Также будут проверены проведенные исследования, процесс подготовки материала, и юридический и политический анализ отчета.

"Мы хотим понять, что именно пошло не так и почему, чтобы извлечь уроки и улучшить нашу работу в области прав человека", - заявили в AI, осудив при этом "инструментализацию прессрелиза российскими властями".
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы